Ночной мороз, небольшие дожди и туман: прогноз погоды на 4 декабря
В Украине продолжает удерживаться стабильная погода. Поэтому в четверг, 4 декабря, погодные условия будут подобными тем, которые были в предыдущие дни.
Какой будет погода 4 декабря?
В северных, большинстве центральных и южных областей в четверг прогнозируют местами небольшой дождь. На остальной территории Украины день пройдет без осадков.
Обратите внимание, что ночью и утром в Карпатах местами туман, поэтому будьте внимательны на дороге,
– просят синоптики.
Ветер в этот день будет юго-восточного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Ночная температура будет 0 – +5. Несколько прохладнее ночь прогнозируют на востоке страны и в Карпатах – +2 – -3.
Днем будет +3 – +8, на Закарпатье до +11.
Теплыми сутки будут на юге страны: ночью +4 – +9, а днем +7 – +12.
Какая погода будет в областных центрах?
Киев +4...+6;
Ужгород +8...+10;
Львов +5...+7;
Ивано-Франковск +5...+7;
Тернополь +5...+7;
Черновцы +7...+9;
Хмельницкий +5...+7;
Луцк +5...+7;
Ровно +5...+7;
Житомир +5...+7;
Винница +5...+7;
Одесса +9...+11;
Николаев +9...+11;
Херсон +9...+11;
Симферополь +9...+11;
Кропивницкий +6...+8;
Черкассы +5...+7;
Чернигов +5...+7;
Сумы +4...+6;
Полтава +4...+6;
Днепр +5...+7;
Запорожье +7...+9;
Донецк +4...+6;
Луганск +3...+5;
Харьков +4...+6.
Погода в Украине на 4 декабря 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Ранее синоптики предупреждали, что метеорологическая зима в Украину в декабре еще не придет. Ожидается преимущественно комфортная погода без существенных осадков.
Ощутимое снижение температуры прогнозируют на конец декабря.