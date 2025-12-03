Нічний мороз, невеликі дощі та туман: прогноз погоди на 4 грудня
В Україні продовжує утримуватися стабільна погода. Тож у четвер, 4 грудня, погодні умови будуть подібними до тих, які були у попередні дні.
Якою буде погода 4 грудня?
У північних, більшості центральних та південних областей у четвер прогнозують місцями невеликий дощ. На решті території України день мине без опадів.
Зверніть увагу, що вночі та вранці в Карпатах місцями туман, тож будьте уважні на дорозі,
– просять синоптики.
Вітер цього дня буде південно-східного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Нічна температура буде 0 – +5. Дещо прохолоднішу ніч прогнозують на сході країни та у Карпатах – +2 – -3.
Вдень буде +3 – +8, на Закарпатті до +11.
Найтеплішою доба буде на півдні країни: вночі +4 – +9, а вдень +7 – +12.
Яка погода буде в обласних центрах?
Київ +4...+6;
Ужгород +8...+10;
Львів +5...+7;
Івано-Франківськ +5...+7;
Тернопіль +5...+7;
Чернівці +7...+9;
Хмельницький +5...+7;
Луцьк +5...+7;
Рівне +5...+7;
Житомир +5...+7;
Вінниця +5...+7;
Одеса +9...+11;
Миколаїв +9...+11;
Херсон +9...+11;
Сімферополь +9...+11;
Кропивницький +6...+8;
Черкаси +5...+7;
Чернігів +5...+7;
Суми +4...+6;
Полтава +4...+6;
Дніпро +5...+7;
Запоріжжя +7...+9;
Донецьк +4...+6;
Луганськ +3...+5;
Харків +4...+6.
Погода в Україні на 4 грудня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Раніше синоптики попереджали, що метеорологічна зима в Україну у грудні ще не прийде. Очікується переважно комфортна погода без суттєвих опадів.
Відчутне зниження температури прогнозують на кінець грудня.