Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 4 грудня?

У північних, більшості центральних та південних областей у четвер прогнозують місцями невеликий дощ. На решті території України день мине без опадів.

Зверніть увагу, що вночі та вранці в Карпатах місцями туман, тож будьте уважні на дорозі,
– просять синоптики.

Вітер цього дня буде південно-східного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Нічна температура буде 0 – +5. Дещо прохолоднішу ніч прогнозують на сході країни та у Карпатах – +2 – -3.

Вдень буде +3 – +8, на Закарпатті до +11.

Найтеплішою доба буде на півдні країни: вночі +4 – +9, а вдень +7 – +12.

Яка погода буде в обласних центрах?

  • Київ +4...+6;

  • Ужгород +8...+10;

  • Львів +5...+7;

  • Івано-Франківськ +5...+7;

  • Тернопіль +5...+7;

  • Чернівці +7...+9;

  • Хмельницький +5...+7;

  • Луцьк +5...+7;

  • Рівне +5...+7;

  • Житомир +5...+7;

  • Вінниця +5...+7;

  • Одеса +9...+11;

  • Миколаїв +9...+11;

  • Херсон +9...+11;

  • Сімферополь +9...+11;

  • Кропивницький +6...+8;

  • Черкаси +5...+7;

  • Чернігів +5...+7;

  • Суми +4...+6;

  • Полтава +4...+6;

  • Дніпро +5...+7;

  • Запоріжжя +7...+9;

  • Донецьк +4...+6;

  • Луганськ +3...+5;

  • Харків +4...+6.

Погода в Україні на 4 грудня

Погода в Україні на 4 грудня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні: останні новини