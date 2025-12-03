Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 4 грудня?

У північних, більшості центральних та південних областей у четвер прогнозують місцями невеликий дощ. На решті території України день мине без опадів.

Зверніть увагу, що вночі та вранці в Карпатах місцями туман, тож будьте уважні на дорозі,

– просять синоптики.

Вітер цього дня буде південно-східного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Нічна температура буде 0 – +5. Дещо прохолоднішу ніч прогнозують на сході країни та у Карпатах – +2 – -3.

Вдень буде +3 – +8, на Закарпатті до +11.

Найтеплішою доба буде на півдні країни: вночі +4 – +9, а вдень +7 – +12.

Яка погода буде в обласних центрах?

Київ +4...+6;

Ужгород +8...+10;

Львів +5...+7;

Івано-Франківськ +5...+7;

Тернопіль +5...+7;

Чернівці +7...+9;

Хмельницький +5...+7;

Луцьк +5...+7;

Рівне +5...+7;

Житомир +5...+7;

Вінниця +5...+7;

Одеса +9...+11;

Миколаїв +9...+11;

Херсон +9...+11;

Сімферополь +9...+11;

Кропивницький +6...+8;

Черкаси +5...+7;

Чернігів +5...+7;

Суми +4...+6;

Полтава +4...+6;

Дніпро +5...+7;

Запоріжжя +7...+9;

Донецьк +4...+6;

Луганськ +3...+5;

Харків +4...+6.

Погода в Україні на 4 грудня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

