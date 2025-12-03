Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Водителям стоит быть осторожными: в ГСЧС предупредили об опасных погодных условиях

Какой будет погода 4 декабря?

В северных, большинстве центральных и южных областей в четверг прогнозируют местами небольшой дождь. На остальной территории Украины день пройдет без осадков.

Обратите внимание, что ночью и утром в Карпатах местами туман, поэтому будьте внимательны на дороге,

– просят синоптики.

Ветер в этот день будет юго-восточного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночная температура будет 0 – +5. Несколько прохладнее ночь прогнозируют на востоке страны и в Карпатах – +2 – -3.

Днем будет +3 – +8, на Закарпатье до +11.

Теплыми сутки будут на юге страны: ночью +4 – +9, а днем +7 – +12.

Какая погода будет в областных центрах?

Киев +4...+6;

Ужгород +8...+10;

Львов +5...+7;

Ивано-Франковск +5...+7;

Тернополь +5...+7;

Черновцы +7...+9;

Хмельницкий +5...+7;

Луцк +5...+7;

Ровно +5...+7;

Житомир +5...+7;

Винница +5...+7;

Одесса +9...+11;

Николаев +9...+11;

Херсон +9...+11;

Симферополь +9...+11;

Кропивницкий +6...+8;

Черкассы +5...+7;

Чернигов +5...+7;

Сумы +4...+6;

Полтава +4...+6;

Днепр +5...+7;

Запорожье +7...+9;

Донецк +4...+6;

Луганск +3...+5;

Харьков +4...+6.

Погода в Украине на 4 декабря 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Погода в Украине: последние новости