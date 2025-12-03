Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Какие погодные условия ожидать 3 декабря?

По данным ГСЧС, в первой половине дня 3 декабря ожидается значительное ухудшение видимости из-за тумана в северных, центральных, южных, Закарпатской областях, Киеве и в Карпатах.

Видимость может быть от 200 до 500 метров. В соответствующих регионах объявлен повышенный уровень опасности.

Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на указанных территориях, что повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий,
– отметили спасатели.

В ГСЧС призвали водителей:

  • соблюдать безопасную скорость и дистанцию;
  • включить противотуманные фары (если они есть) вместе с ближним светом;
  • избегать резких маневров;
  • если возникает необходимость остановки, съехать на обочину и включить аварийную световую сигнализацию.

Что синоптики говорят о погоде?

  • Представительница Укргидрометцентра рассказала, что погода в течение первой декады декабря в целом будет облачной и будет сопровождаться туманами.

  • Сильного ветра в ближайшие дни ожидать не стоит, также пока не предвидится существенных осадков. Погода в целом будет облачной и влажной. В то же время температурные показатели будут стабильными.

  • В частности, на 3 декабря синоптики не прогнозировали сильного ветра, погода будет облачной, значительных отличий от предыдущих дней не предвидится.