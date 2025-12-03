Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Какие погодные условия ожидать 3 декабря?

По данным ГСЧС, в первой половине дня 3 декабря ожидается значительное ухудшение видимости из-за тумана в северных, центральных, южных, Закарпатской областях, Киеве и в Карпатах.

Видимость может быть от 200 до 500 метров. В соответствующих регионах объявлен повышенный уровень опасности.

Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на указанных территориях, что повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий,

– отметили спасатели.

В ГСЧС призвали водителей:

соблюдать безопасную скорость и дистанцию;

включить противотуманные фары (если они есть) вместе с ближним светом;

избегать резких маневров;

если возникает необходимость остановки, съехать на обочину и включить аварийную световую сигнализацию.

