В то же время сильного ветра синоптики не прогнозируют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода 3 декабря?

По данным синоптиков, в Украине, за исключением западных областей, пройдет незначительный дождь. В ночные и утренние часы на Закарпатье, в Карпатах, а также центральных и южных областях местами будет туман.

Ветер будет двигаться в юго-восточном направлении, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Укргидрометцентр сообщает, что температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах от 0 до 5 градусов тепла.

Но в восточных областях и на территории Карпат температурные показатели в течение ночи будут несколько ниже. Ожидается, что там столбики термометров будут показывать от 3 градусов тепла до 2 градусов тепла.

Днем синоптики прогнозируют от 3 до 8 градусов тепла. В южной части страны ночью температура воздуха будет от 4 до 9 градусов тепла. Днем в этих регионах ожидается от 7 до 12 градусов тепла.

Какая погода будет в областных центрах?

Киев +4...+6;

Ужгород +6...+8;

Львов +4...+6;

Ивано-Франковск +5...+7;

Тернополь +6...+8;

Черновцы +5...+7;

Хмельницкий +5...+7;

Луцк +4...+6;

Ровно +4...+6;

Житомир +4...+6;

Винница +5...+7;

Одесса +9...+11;

Николаев +9...+11;

Херсон +8...+10;

Симферополь +10...+12;

Кропивницкий +6...+8;

Черкассы +5...+7;

Чернигов +5...+7;

Сумы +4...+6;

Полтава +5...+7;

Днепр +8...+10;

Запорожье +6...+8;

Донецк +4...+6;

Луганск +3...+5;

Харьков +4...+6.



Прогноз погоды в Украине на 3 декабря 2025 года / Карта Укргидрометцентра

