Водночас сильного вітру синоптики не прогнозують. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода 3 грудня?

За даними синоптиків, в Україні, за винятком західних областей, пройде незначний дощ. У нічні та ранкові години на Закарпатті, в Карпатах, а також центральних та південних областях місцями буде туман.

Вітер рухатиметься у південно-східному напрямку, зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Укргідрометцентр повідомляє, що температура повітря у нічний час коливатиметься в межах від 0 до 5 градусів тепла.

Але у східних областях та на території Карпат температурні показники протягом ночі будуть дещо нижчими. Очікується, що там стовпчики термометрів показуватимуть від 3 градусів тепла до 2 градусів тепла.

Вдень синоптики прогнозують від 3 до 8 градусів тепла. У південній частині країни вночі температура повітря буде від 4 до 9 градусів тепла. Вдень у цих регіонах очікується від 7 до 12 градусів тепла.

Яка погода буде в обласних центрах?

Київ +4...+6;

Ужгород +6...+8;

Львів +4...+6;

Івано-Франківськ +5...+7;

Тернопіль +6...+8;

Чернівці +5...+7;

Хмельницький +5...+7;

Луцьк +4...+6;

Рівне +4...+6;

Житомир +4...+6;

Вінниця +5...+7;

Одеса +9...+11;

Миколаїв +9...+11;

Херсон +8...+10;

Сімферополь +10...+12;

Кропивницький +6...+8;

Черкаси +5...+7;

Чернігів +5...+7;

Суми +4...+6;

Полтава +5...+7;

Дніпро +8...+10;

Запоріжжя +6...+8;

Донецьк +4...+6;

Луганськ +3...+5;

Харків +4...+6.



Прогноз погоди в Україні на 3 грудня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Що чекати від погоди у грудні?