Водночас сильного вітру синоптики не прогнозують. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода 3 грудня?

За даними синоптиків, в Україні, за винятком західних областей, пройде незначний дощ. У нічні та ранкові години на Закарпатті, в Карпатах, а також центральних та південних областях місцями буде туман.

Вітер рухатиметься у південно-східному напрямку, зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Укргідрометцентр повідомляє, що температура повітря у нічний час коливатиметься в межах від 0 до 5 градусів тепла.

Але у східних областях та на території Карпат температурні показники протягом ночі будуть дещо нижчими. Очікується, що там стовпчики термометрів показуватимуть від 3 градусів тепла до 2 градусів тепла.

Вдень синоптики прогнозують від 3 до 8 градусів тепла. У південній частині країни вночі температура повітря буде від 4 до 9 градусів тепла. Вдень у цих регіонах очікується від 7 до 12 градусів тепла.

Яка погода буде в обласних центрах?

  • Київ +4...+6;

  • Ужгород +6...+8;

  • Львів +4...+6;

  • Івано-Франківськ +5...+7;

  • Тернопіль +6...+8;

  • Чернівці +5...+7;

  • Хмельницький +5...+7;

  • Луцьк +4...+6;

  • Рівне +4...+6;

  • Житомир +4...+6;

  • Вінниця +5...+7;

  • Одеса +9...+11;

  • Миколаїв +9...+11;

  • Херсон +8...+10;

  • Сімферополь +10...+12;

  • Кропивницький +6...+8;

  • Черкаси +5...+7;

  • Чернігів +5...+7;

  • Суми +4...+6;

  • Полтава +5...+7;

  • Дніпро +8...+10;

  • Запоріжжя +6...+8;

  • Донецьк +4...+6;

  • Луганськ +3...+5;

  • Харків +4...+6.

Погода на 3 грудня 2025 року
Прогноз погоди в Україні на 3 грудня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Що чекати від погоди у грудні?

  • Поки температурні показники ще залишатимуться аномально високими для цього періоду. Вже з 5 грудня, ймовірно, в Україну прийде похолодання, яке здебільшого відчують північні та східні регіони.

  • Загалом погода у перший зимовий тиждень буде стійкою. Температура повітря перевищуватиме кліматичну норму. Але наприкінці тижня очікується незначне похолодання, подекуди прийдуть нічні морози.