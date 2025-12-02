Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какой будет температура в Украине?
По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха составит в пределах от 0 до 7 градусов тепла. Но на северо-востоке страны и в Карпатах ожидается от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.
В дневные часы ожидается от 3 до 8 градусов тепла. В южной части страны температура воздуха будет в пределах от 7 до 12 градусов тепла. Такие же показатели прогнозируют для южных регионов 5 декабря.
Также синоптики предупреждают о тумане в ночные и утренние часы в Карпатах. Согласно обнародованной информации, аналогичная ситуация будет также и в центральных и южных областях в среду, 3 декабря.
Какую погоду ждать?
Уже вскоре, как сообщалось ранее, в некоторых областях ночные температуры, вероятно, снизятся до 7 градусов мороза. Такое похолодание в основном прежде всего почувствуют северные и восточные регионы.
В то же время метеорологической зимы в Украине в декабре еще ожидать не стоит, поскольку в этом месяце в основном будет сухая и комфортная погода без существенных осадков. Снега в ближайшее время тоже пока не будет.
В общем, вероятно, декабрь в первые недели будет довольно теплым, сильных морозов не будет. Из-за потепления климата этот месяц в последнее время все больше демонстрирует характеристики поздней осени.