Какой будет температура в Украине?

По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха составит в пределах от 0 до 7 градусов тепла. Но на северо-востоке страны и в Карпатах ожидается от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.

В дневные часы ожидается от 3 до 8 градусов тепла. В южной части страны температура воздуха будет в пределах от 7 до 12 градусов тепла. Такие же показатели прогнозируют для южных регионов 5 декабря.

Также синоптики предупреждают о тумане в ночные и утренние часы в Карпатах. Согласно обнародованной информации, аналогичная ситуация будет также и в центральных и южных областях в среду, 3 декабря.

Какую погоду ждать?