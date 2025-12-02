Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде температура в Україні?

За даними синоптиків, у найближчі дні температура повітря становитиме в межах від 0 до 7 градусів тепла. Але на північному сході країни та в Карпатах очікується від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.

У денні години очікується від 3 до 8 градусів тепла. У південній частині країни температура повітря буде в межах від 7 до 12 градусів тепла. Такі ж показники прогнозують для південних регіонів 5 грудня.

Також синоптики попереджають про туман у нічні та ранкові години в Карпатах. Згідно з оприлюдненою інформацією, аналогічна ситуація буде також і в центральних та південних областях у середу, 3 грудня.

Яку погоду чекати?