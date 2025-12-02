Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Дивіться також Дощі пройдуть у більшості областей, подекуди вдарять нічні морози: прогноз погоди на 3 грудня
Якою буде температура в Україні?
За даними синоптиків, у найближчі дні температура повітря становитиме в межах від 0 до 7 градусів тепла. Але на північному сході країни та в Карпатах очікується від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.
У денні години очікується від 3 до 8 градусів тепла. У південній частині країни температура повітря буде в межах від 7 до 12 градусів тепла. Такі ж показники прогнозують для південних регіонів 5 грудня.
Також синоптики попереджають про туман у нічні та ранкові години в Карпатах. Згідно з оприлюдненою інформацією, аналогічна ситуація буде також і в центральних та південних областях у середу, 3 грудня.
Яку погоду чекати?
Вже незабаром, як повідомлялося раніше, у деяких областях нічні температури, ймовірно, знизяться до 7 градусів морозу. Таке похолодання здебільшого насамперед відчують північні та східні регіони.
Водночас метеорологічної зими в Україні у грудні ще очікувати не варто, оскільки цього місяця здебільшого буде суха та комфортна погода без суттєвих опадів. Снігу найближчим часом теж поки не буде.
Загалом, імовірно, грудень у перші тижні буде доволі теплим, сильних морозів не буде. Через потепління клімату цей місяць останнім часом дедалі більше демонструє характеристики пізньої осені.