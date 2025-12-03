Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

Які погодні умови очікувати 3 грудня?

За даними ДСНС, у першій половині дня 3 грудня очікується значне погіршення видимості через туман в північних, центральних, південних, Закарпатській областях, Києві та в Карпатах.

Видимість може бути від 200 до 500 метрів. У відповідних регіонах оголошено підвищений рівень небезпеки.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на зазначених територіях, що підвищує ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод,
– наголосили рятувальники.

У ДСНС закликали водіїв:

  • дотримуватися безпечної швидкості та дистанції;
  • увімкнути протитуманні фари (якщо вони є) разом із ближнім світлом;
  • уникати різких маневрів;
  • якщо виникає необхідність зупинки, з'їхати на узбіччя та увімкнути аварійну світлову сигналізацію.

Що синоптики кажуть про погоду?

  • Представниця Укргідрометцентру розповіла, що погода протягом першої декади грудня загалом буде хмарною та супроводжуватиметься туманами.

  • Сильного вітру найближчими днями очікувати не варто, також поки не передбачається істотних опадів. Погода загалом буде хмарною та вологою. Водночас температурні показники будуть стабільними.

  • Зокрема, на 3 грудня синоптики не прогнозували сильного вітру, погода буде хмарною, значних відмінностей від попередніх днів не передбачається.