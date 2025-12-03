Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.
Які погодні умови очікувати 3 грудня?
За даними ДСНС, у першій половині дня 3 грудня очікується значне погіршення видимості через туман в північних, центральних, південних, Закарпатській областях, Києві та в Карпатах.
Видимість може бути від 200 до 500 метрів. У відповідних регіонах оголошено підвищений рівень небезпеки.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на зазначених територіях, що підвищує ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод,
– наголосили рятувальники.
У ДСНС закликали водіїв:
- дотримуватися безпечної швидкості та дистанції;
- увімкнути протитуманні фари (якщо вони є) разом із ближнім світлом;
- уникати різких маневрів;
- якщо виникає необхідність зупинки, з'їхати на узбіччя та увімкнути аварійну світлову сигналізацію.
Що синоптики кажуть про погоду?
Представниця Укргідрометцентру розповіла, що погода протягом першої декади грудня загалом буде хмарною та супроводжуватиметься туманами.
Сильного вітру найближчими днями очікувати не варто, також поки не передбачається істотних опадів. Погода загалом буде хмарною та вологою. Водночас температурні показники будуть стабільними.
Зокрема, на 3 грудня синоптики не прогнозували сильного вітру, погода буде хмарною, значних відмінностей від попередніх днів не передбачається.