Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

Які погодні умови очікувати 3 грудня?

За даними ДСНС, у першій половині дня 3 грудня очікується значне погіршення видимості через туман в північних, центральних, південних, Закарпатській областях, Києві та в Карпатах.

Видимість може бути від 200 до 500 метрів. У відповідних регіонах оголошено підвищений рівень небезпеки.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на зазначених територіях, що підвищує ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод,

– наголосили рятувальники.

У ДСНС закликали водіїв:

дотримуватися безпечної швидкості та дистанції;

увімкнути протитуманні фари (якщо вони є) разом із ближнім світлом;

уникати різких маневрів;

якщо виникає необхідність зупинки, з'їхати на узбіччя та увімкнути аварійну світлову сигналізацію.

Що синоптики кажуть про погоду?