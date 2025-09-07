Вторая неделя осени пока еще порадует украинцев последними солнечными днями. Сюрпризов пока не готовится.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи для Факты ICTV.

Какой будет погода на следующей неделе?

Как отметила Наталья Птуха, погоду в Украине в ближайшие дни будет формировать поле высокого атмосферного давления, что обеспечит спокойную, малооблачную в большинстве регионов погоду.

В сочетании с умеренно теплой воздушной массой мы еще имеем достаточно высокий температурный фон. Особенно это ощущается в дневные часы, потому что при отсутствии облаков, солнце хорошо прогревает приземный слой воздуха,

– подчеркнула она.

По словам синоптика, в течение почти всей недели температура будет колебаться в пределах +21...+26, а в западных и южных областях будет жара до +29 градусов.

В то же время в ночные часы из-за антициклона и отсутствия облаков температура будет сильно падать.

"Поэтому ночи сейчас достаточно свежие, +9...+14 градусов. И несколько теплее в южных областях, там +12...+17. Перед рассветом всегда самая низкая температура, поэтому утром сейчас чувствуется, и на следующей неделе будет определенная прохлада", – говорит Птуха.

В дальнейшем такой характер погоды будет сохраняться: минимум осадков, высокая температура в день.

Какой будет погода в сентябре?