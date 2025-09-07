Погода наступного тижня: чи треба готуватися до різких змін
- На наступному тижні в Україні збережеться спокійна та малохмарна погода завдяки високому атмосферному тиску.
- Денні температури коливатимуться від +21 до +29 градусів, а нічні – від +9 до +17 градусів, з прохолодними ранками.
Другий тиждень осені поки ще порадує українців останніми сонячними днями. Сюрпризів поки не готується.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи для Факти ICTV.
Якою буде погода наступного тижня?
Як зауважила Наталія Птуха, погоду в Україні найближчими днями формуватиме поле високого атмосферного тиску, що забезпечить спокійну, малохмарну в більшості регіонів погоду.
У поєднанні з помірно теплою повітряною масою ми ще маємо досить високий температурний фон. Особливо це відчувається в денні години, бо за відсутності хмар, сонце гарно прогріває приземний шар повітря,
– наголосила вона.
За словами синоптикині, протягом майже всього тижня температура коливатиметься в межах +21…+26, а у західних та південних областях буде спека аж до +29 градусів.
Водночас у нічні години через антициклон та відсутність хмар температура буде сильно падати.
"Тож ночі зараз досить свіжі, +9…+14 градусів. І дещо тепліше у південних областях, там +12…+17. Перед світанком завжди найнижча температура, тому вранці зараз відчувається, та й на наступному тижні буде певна прохолода", – каже Птуха.
Надалі такий характер погоди зберігатиметься: мінімум опадів, висока температура в день.
Якою буде погода у вересні?
Як розповів синоптик Іван Семиліта, антициклональний характер погоди утримуватиметься до 12 – 13 вересня. А от вже в другій половині місяця можна очікувати на поступове зниження температури.
За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, цього тижня температурний фон очікується вищим за норму на 3 – 5 градусів. Він каже, що в третій декаді вересня прийде холодне повітря арктичного походження, що спричинить перші осінні заморозки на ґрунті.
Вересень буде достатньо сухим. Опадів буде нижче за норму в середньому на 20 – 40%. Дощі будуть зрідка – цього буде недостатньо для зволоження грунту, тому існує загроза посух.