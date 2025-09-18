Укр Рус
18 сентября, 16:22
2

Ночные +3 в одном из регионов и дождь: погода на 19 сентября

София Рожик

Осенняя погода постепенно приближается к Украине. Синоптики прогнозируют, что в пятницу, 19 сентября, местами ночная температура опустится до +3 градусов.

В некоторых областях ожидаются осадки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 19 сентября?

В пятницу ожидается переменная облачность.

Почти повсеместно сутки пройдут без осадков.

Только ночью в юго-восточной части, днем местами в западных областях небольшой дождь,
– говорят синоптики.

Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью опустится до +6 – +11, на юге и крайнем западе Украины будет несколько теплее – +9 – +14.

Днем по Украине температура воздуха прогреется до +18 – +23, на Закарпатье, Одесской и Николаевской областях – до +25.

Холоднее всего будет в Карпатах: ночью – +3 – +8, днем – +9 – +14.

Какая будет температура в областях?

  • Киев +19...+21;
  • Ужгород +22...+24;
  • Львов +20...+22;
  • Ивано-Франковск +20...+22;
  • Тернополь +20...+22;
  • Черновцы +20...+22;
  • Хмельницкий +20...+22;
  • Луцк +20...+22;
  • Ровно +20...+22;
  • Житомир +20...+22;
  • Винница +20...+22;
  • Одесса +22...+24;
  • Николаев +22...+24;
  • Херсон +20...+22;
  • Симферополь +20...+22;
  • Кропивницкий +20...+22;
  • Черкассы +20...+22;
  • Чернигов +20...+22;
  • Сумы +19...+21;
  • Полтава +20...+22;
  • Днепр +20...+22;
  • Запорожье +20...+22;
  • Донецк +21...+23;
  • Луганск +21...+23;
  • Харьков +20...+22.

Погода в Украине 19 сентября / Карта Укргидрометцентра

