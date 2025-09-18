Ночные +3 в одном из регионов и дождь: погода на 19 сентября
Осенняя погода постепенно приближается к Украине. Синоптики прогнозируют, что в пятницу, 19 сентября, местами ночная температура опустится до +3 градусов.
В некоторых областях ожидаются осадки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 19 сентября?
В пятницу ожидается переменная облачность.
Почти повсеместно сутки пройдут без осадков.
Только ночью в юго-восточной части, днем местами в западных областях небольшой дождь,
– говорят синоптики.
Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью опустится до +6 – +11, на юге и крайнем западе Украины будет несколько теплее – +9 – +14.
Днем по Украине температура воздуха прогреется до +18 – +23, на Закарпатье, Одесской и Николаевской областях – до +25.
Холоднее всего будет в Карпатах: ночью – +3 – +8, днем – +9 – +14.
Какая будет температура в областях?
- Киев +19...+21;
- Ужгород +22...+24;
- Львов +20...+22;
- Ивано-Франковск +20...+22;
- Тернополь +20...+22;
- Черновцы +20...+22;
- Хмельницкий +20...+22;
- Луцк +20...+22;
- Ровно +20...+22;
- Житомир +20...+22;
- Винница +20...+22;
- Одесса +22...+24;
- Николаев +22...+24;
- Херсон +20...+22;
- Симферополь +20...+22;
- Кропивницкий +20...+22;
- Черкассы +20...+22;
- Чернигов +20...+22;
- Сумы +19...+21;
- Полтава +20...+22;
- Днепр +20...+22;
- Запорожье +20...+22;
- Донецк +21...+23;
- Луганск +21...+23;
- Харьков +20...+22.
Погода в Украине 19 сентября / Карта Укргидрометцентра
Погода в Украине: последние новости
В Карпатах 18 сентября температура упала до -2. Мороз зафиксировали на горе Поп Иван Черногорский.
Заморозков на остальной территории Украины до конца недели пока ожидать пока не стоит. Наоборот, лето сделает последний рывок.
Так, антициклон принесет на выходные 20 – 21 сентября сухую и теплую погоду. Температура поднимется до +26 – +28.