Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.
Смотрите также Станет ли 2025 год самым жарким в истории: метеоролог удивила прогнозом
Как будет расти температура в мире?
Вера Балабух отметила, что по прогнозам Всемирной метеорологической организации, в течение следующих 5 лет ожидается, что средняя за год глобальная температура превысит на 1,5 градуса температуру доиндустриального периода. Это означает, что впереди нас ждет еще много жарких дней.
Метеоролог отметила, что первые 6 месяцев 2025 года уже отметились аномально высокими температурами.
Каждый месяц вошел в тройку самых теплых в мировой истории наблюдений за погодой, а первое полугодие стало вторым самым теплым, уступив лишь 2024 году,
– подчеркнула она.
Итак, несмотря на кратковременные периоды прохладной погоды, глобальная температура остается высокой. Это является свидетельством дальнейшего развития процесса глобального потепления.
Чего ждать от погоды в Украине?
Вера Балабух ожидает, что в течение этой осени будет преобладать температура воздуха выше климатической нормы. Бабье лето возможно, но сказать точно, когда оно будет пока невозможно.
Комментируя зиму в Украине, Балабух отметила, что она стала значительно теплее и короче, чем была еще 20 – 30 лет назад. Ожидается, что этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем. Но это не значит, что у нас больше не будет сильных морозов и снегопадов. Они будут и в дальнейшем, хотя и значительно реже.
Снег в сентябре – октябре вероятен и не является чем-то аномальным. Это довольно типичное явление, особенно на высокогорье Карпат.