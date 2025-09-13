Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.

Дивіться також Чи стане 2025 рік найспекотнішим в історії: метеорологиня здивувала прогнозом

Як буде зростати температура у світі?

Віра Балабух зазначила, що за прогнозами Всесвітньої метеорологічної організації, протягом наступних 5 років очікується, що середня за рік глобальна температура перевищить на 1,5 градуса температуру доіндустріального періоду. Це означає, що попереду нас чекає ще багато спекотних днів.

Метеорологиня зазначила, що перші 6 місяців 2025 року вже відзначилися аномально високими температурами.

Кожен місяць увійшов до трійки найтепліших у світовій історії спостережень за погодою, а перше півріччя стало другим найтеплішим, поступившись лише 2024 року,

– наголосила вона.

Отже, попри короткочасні періоди прохолоднішої погоди, глобальна температура залишається високою. Це є свідченням подальшого розвитку процесу глобального потепління.

Чого чекати від погоди в Україні?