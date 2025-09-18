В некоторых областях ожидаются осадки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 19 сентября?

В пятницу ожидается переменная облачность.

Почти повсеместно сутки пройдут без осадков.

Только ночью в юго-восточной части, днем местами в западных областях небольшой дождь,

– говорят синоптики.

Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью опустится до +6 – +11, на юге и крайнем западе Украины будет несколько теплее – +9 – +14.

Днем по Украине температура воздуха прогреется до +18 – +23, на Закарпатье, Одесской и Николаевской областях – до +25.

Холоднее всего будет в Карпатах: ночью – +3 – +8, днем – +9 – +14.

Какая будет температура в областях?

Киев +19...+21;

Ужгород +22...+24;

Львов +20...+22;

Ивано-Франковск +20...+22;

Тернополь +20...+22;

Черновцы +20...+22;

Хмельницкий +20...+22;

Луцк +20...+22;

Ровно +20...+22;

Житомир +20...+22;

Винница +20...+22;

Одесса +22...+24;

Николаев +22...+24;

Херсон +20...+22;

Симферополь +20...+22;

Кропивницкий +20...+22;

Черкассы +20...+22;

Чернигов +20...+22;

Сумы +19...+21;

Полтава +20...+22;

Днепр +20...+22;

Запорожье +20...+22;

Донецк +21...+23;

Луганск +21...+23;

Харьков +20...+22.

Погода в Украине 19 сентября / Карта Укргидрометцентра

