У деяких областях очікуються опади. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Ще більше спеки: метеорологиня дала прогноз, якою буде погода до 2030 року

Якою буде погода 19 вересня?

У п'ятницю очікується мінлива хмарність.

Майже повсюди доба мине без опадів.

Лише вночі в південно-східній частині, вдень місцями в західних областях невеликий дощ,
– кажуть синоптики.

Вітер цього дня буде північно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі опуститься до +6 – +11, на півдні та крайньому заході України буде дещо тепліше – +9 – +14.

Вдень по Україні температура повітря прогріється до +18 – +23, на Закарпатті, Одещині та Миколаївщині – до +25.

Найхолодніше буде у Карпатах: вночі – +3 – +8, вдень – +9 – +14.

Яка буде температура в областях?

  • Київ +19...+21;
  • Ужгород +22...+24;
  • Львів +20...+22;
  • Івано-Франківськ +20...+22;
  • Тернопіль +20...+22;
  • Чернівці +20...+22;
  • Хмельницький +20...+22;
  • Луцьк +20...+22;
  • Рівне +20...+22;
  • Житомир +20...+22;
  • Вінниця +20...+22;
  • Одеса +22...+24;
  • Миколаїв +22...+24;
  • Херсон +20...+22;
  • Сімферополь +20...+22;
  • Кропивницький +20...+22;
  • Черкаси +20...+22;
  • Чернігів +20...+22;
  • Суми +19...+21;
  • Полтава +20...+22;
  • Дніпро +20...+22;
  • Запоріжжя +20...+22;
  • Донецьк +21...+23;
  • Луганськ +21...+23;
  • Харків +20...+22.

Погода 19 вересня

Погода в Україні 19 вересня / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні: останні новини