У деяких областях очікуються опади. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 19 вересня?

У п'ятницю очікується мінлива хмарність.

Майже повсюди доба мине без опадів.

Лише вночі в південно-східній частині, вдень місцями в західних областях невеликий дощ,

– кажуть синоптики.

Вітер цього дня буде північно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі опуститься до +6 – +11, на півдні та крайньому заході України буде дещо тепліше – +9 – +14.

Вдень по Україні температура повітря прогріється до +18 – +23, на Закарпатті, Одещині та Миколаївщині – до +25.

Найхолодніше буде у Карпатах: вночі – +3 – +8, вдень – +9 – +14.

Яка буде температура в областях?

Київ +19...+21;

Ужгород +22...+24;

Львів +20...+22;

Івано-Франківськ +20...+22;

Тернопіль +20...+22;

Чернівці +20...+22;

Хмельницький +20...+22;

Луцьк +20...+22;

Рівне +20...+22;

Житомир +20...+22;

Вінниця +20...+22;

Одеса +22...+24;

Миколаїв +22...+24;

Херсон +20...+22;

Сімферополь +20...+22;

Кропивницький +20...+22;

Черкаси +20...+22;

Чернігів +20...+22;

Суми +19...+21;

Полтава +20...+22;

Дніпро +20...+22;

Запоріжжя +20...+22;

Донецьк +21...+23;

Луганськ +21...+23;

Харків +20...+22.

Погода в Україні 19 вересня / Карта Укргідрометцентру

