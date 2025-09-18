У деяких областях очікуються опади. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 19 вересня?
У п'ятницю очікується мінлива хмарність.
Майже повсюди доба мине без опадів.
Лише вночі в південно-східній частині, вдень місцями в західних областях невеликий дощ,
– кажуть синоптики.
Вітер цього дня буде північно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі опуститься до +6 – +11, на півдні та крайньому заході України буде дещо тепліше – +9 – +14.
Вдень по Україні температура повітря прогріється до +18 – +23, на Закарпатті, Одещині та Миколаївщині – до +25.
Найхолодніше буде у Карпатах: вночі – +3 – +8, вдень – +9 – +14.
Яка буде температура в областях?
- Київ +19...+21;
- Ужгород +22...+24;
- Львів +20...+22;
- Івано-Франківськ +20...+22;
- Тернопіль +20...+22;
- Чернівці +20...+22;
- Хмельницький +20...+22;
- Луцьк +20...+22;
- Рівне +20...+22;
- Житомир +20...+22;
- Вінниця +20...+22;
- Одеса +22...+24;
- Миколаїв +22...+24;
- Херсон +20...+22;
- Сімферополь +20...+22;
- Кропивницький +20...+22;
- Черкаси +20...+22;
- Чернігів +20...+22;
- Суми +19...+21;
- Полтава +20...+22;
- Дніпро +20...+22;
- Запоріжжя +20...+22;
- Донецьк +21...+23;
- Луганськ +21...+23;
- Харків +20...+22.
Погода в Україні 19 вересня / Карта Укргідрометцентру
Погода в Україні: останні новини
У Карпатах 18 вересня температура впала до -2. Мороз зафіксували на горі Піп Іван Чорногірський.
Заморозків на решті території України до кінця тижня поки очікувати не варто. Навпаки, літо зробить останній ривок.
Так, антициклон принесе на вихідні 20 – 21 вересня суху та теплу погоду. Температура підійметься до +26 – +28.