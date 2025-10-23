Сильные ливни, шквалы, грозы и снег: уже вскоре непогода накроет часть областей
- В течение трех суток в Украине ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами, сильными порывами ветра и мокрым снегом в Карпатах.
- Температура воздуха местами снизится до 1 – 8 градусов тепла ночью, днем ожидается 10 – 16 градусов, на юге пригреет еще больше.
В течение трех суток в Украине будет сохраняться неустойчивая погода, которая будет сопровождаться местами сильными дождями, грозами, а также сильными порывами ветра. Предупреждают о мокром снеге местами.
Кроме того, возможно снижение температуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Где пройдет непогода?
По данным синоптиков, ночью 24 октября осадков в основном не будет. Уже днем ожидаются умеренные, местами значительные дожди. На юге местами будут грозы. Подобную ситуацию стоит ожидать ночью 25 октября.
Днем в воскресенье, 26 октября и в понедельник, 27 октября, согласно обнародованной информации, пройдут незначительные дожди. В то же время в Карпатах синоптики в течение этих дней прогнозируют дождь и мокрый снег.
Ветер будет двигаться в юго-восточном направлении с переходом на юго-западный, скоростью от 7 до 12 метров в секунду. В период с 24 по 26 октября прогнозируют порывы от 15 до 20 метров в секунду.
В Карпатах 24 октября ожидаются шквалы со скоростью до 25 метров в секунду. Если говорить о температуре воздуха в эти дни, то по данным синоптиков, стоит ожидать снижения температурных показателей.
Отмечается, что температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 13 градусов тепла. Но уже субботу в западных, а в воскресенье в большинстве областей даже ожидается снижение до от 1 до 8 градусов тепла.
В то же время днем столбики термометров будут показывать от 10 до 16 градусов. А на юге пригреет от 13 до 19 градусов тепла.
Что ожидать от погоды в ближайшее время?
Представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказывала, что с 24 октября в Украину будет поступать новый атмосферный фронт, что принесет преимущественно дождливую погоду.
Также в Укргидрометцентре отмечали, что в западных областях ожидаются умеренные осадки в течение суток. В некоторых центральных и северных областей синоптики прогнозируют дожди только в течение дня.
Синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что в конце недели по сравнению с первыми днями станет несколько теплее, на юге пригреет до 20 градусов тепла. По его словам, начнет поступать влага.