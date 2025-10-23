Сильные ливни, шквалы, грозы и снег: уже вскоре непогода накроет часть областей

В течение трех суток в Украине будет сохраняться неустойчивая погода, которая будет сопровождаться местами сильными дождями, грозами, а также сильными порывами ветра. Предупреждают о мокром снеге местами.

Кроме того, возможно снижение температуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Где пройдет непогода?

По данным синоптиков, ночью 24 октября осадков в основном не будет. Уже днем ожидаются умеренные, местами значительные дожди. На юге местами будут грозы. Подобную ситуацию стоит ожидать ночью 25 октября.

Днем в воскресенье, 26 октября и в понедельник, 27 октября, согласно обнародованной информации, пройдут незначительные дожди. В то же время в Карпатах синоптики в течение этих дней прогнозируют дождь и мокрый снег.

Ветер будет двигаться в юго-восточном направлении с переходом на юго-западный, скоростью от 7 до 12 метров в секунду. В период с 24 по 26 октября прогнозируют порывы от 15 до 20 метров в секунду.

В Карпатах 24 октября ожидаются шквалы со скоростью до 25 метров в секунду. Если говорить о температуре воздуха в эти дни, то по данным синоптиков, стоит ожидать снижения температурных показателей.

Отмечается, что температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 13 градусов тепла. Но уже субботу в западных, а в воскресенье в большинстве областей даже ожидается снижение до от 1 до 8 градусов тепла.

В то же время днем столбики термометров будут показывать от 10 до 16 градусов. А на юге пригреет от 13 до 19 градусов тепла.

Что ожидать от погоды в ближайшее время?