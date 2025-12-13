Синоптик рассказала, какой будет погода на праздники в Украине
- На рождественские и новогодние праздники в Украине ожидается незначительное снижение температуры, но она все еще будет выше нормы.
- Температура будет оставаться на 1 – 2 градуса выше нормы даже в праздничную неделю с 22 по 28 декабря.
Температура воздуха на рождественские и новогодние праздники несколько упадет. Впрочем, показатели, которые ожидаются в этот период, до сих пор будут достаточно тепло, как для зимнего месяца.
Такую информацию сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.
Смотрите также Какой будет погода на Рождество и Новый год в этом году: синоптик ответила, известно ли это
Какая погода будет на праздники?
По ее словам, в случае сохранения текущих синоптических прогнозов, в Украине на Рождество 24 – 25 декабря. В целом она спрогнозировала незначительное снижение температурных показателей на неделю с 22 по 28 декабря.
Если сейчас аномалии где-то 2 – 4 градуса выше нормы, то там они снижаются, но остаются на 1 – 2 градуса выше нормы,
– рассказала она.
То есть температура воздуха в праздничную неделю несколько снизится, но все равно будет теплой как для декабря. В период празднования Нового года, по словам эксперта, показатели останутся примерно такими же.
"Две декады идут очень теплые. То есть мы видим, что у нас практически ноябрь идет уже два месяца подряд. И даже в ноябре у нас температура была уже ближе, подобная октябрю, а не к ноябрю", – добавила она.
Какой будет погода в ближайшее время?
Ранее сообщалось, что в течение следующих нескольких суток в части областей пройдут дожди, местами они будут умеренными, а кое-где – незначительными. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега.
Также синоптики предупредили, что ночью и утром, 13 декабря, на Левобережье ночью и утром 13 декабря будет сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. На Закарпатье и в Карпатах ожидается туман, видимостью 200 – 500 метров.
Таким образом выходными, 13 и 14 декабря, стоит ожидать первое серьезное похолодание со снегом и сильным ветром. Температура снизится до небольших морозов, а местами на дороге ожидается гололедица.