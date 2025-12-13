Синоптик рассказала, какой будет погода на праздники в Украине

Температура воздуха на рождественские и новогодние праздники несколько упадет. Впрочем, показатели, которые ожидаются в этот период, до сих пор будут достаточно тепло, как для зимнего месяца.

Такую информацию сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

Какая погода будет на праздники?

По ее словам, в случае сохранения текущих синоптических прогнозов, в Украине на Рождество 24 – 25 декабря. В целом она спрогнозировала незначительное снижение температурных показателей на неделю с 22 по 28 декабря.

Если сейчас аномалии где-то 2 – 4 градуса выше нормы, то там они снижаются, но остаются на 1 – 2 градуса выше нормы,

– рассказала она.

То есть температура воздуха в праздничную неделю несколько снизится, но все равно будет теплой как для декабря. В период празднования Нового года, по словам эксперта, показатели останутся примерно такими же.

"Две декады идут очень теплые. То есть мы видим, что у нас практически ноябрь идет уже два месяца подряд. И даже в ноябре у нас температура была уже ближе, подобная октябрю, а не к ноябрю", – добавила она.

Какой будет погода в ближайшее время?