Синоптикиня розповіла, якою буде погода на свята в Україні
- На різдвяні та новорічні свята в Україні очікується незначне зниження температури, але вона все ще буде вищою за норму.
- Температура залишатиметься на 1 – 2 градуси вище за норму навіть у святковий тиждень з 22 по 28 грудня.
Температура повітря на різдвяні та новорічні свята дещо впаде. Утім, показники, які очікуються у цей період, досі будуть вдосталь тепло, як для зимового місяця.
Таку інформацію повідомила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.
Дивіться також Якою буде погода на Різдво та Новий рік цього року: синоптикиня відповіла, чи відомо це
Яка погода буде на свята?
За її словами, у разі збереження поточних синоптичних прогнозів, в Україні на Різдво 24 – 25 грудня. Загалом вона спрогнозувала незначне зниження температурних показників на тиждень з 22 по 28 грудня.
Якщо зараз аномалії десь 2 – 4 градуси вище за норму, то там вони знижуються, але залишаються на 1 – 2 градуси вище за норму,
– розповіла вона.
Тобто температура повітря у святковий тиждень дещо знизиться, але усе одно буде теплою як для грудня. У період святкування Нового року, за словами експертки, показники залишаться приблизно такими ж.
"Дві декади йдуть дуже теплі. Тобто ми бачимо, що у нас практично листопад йде вже два місяці поспіль. І навіть у листопаді у нас температура була вже ближче, подібна до жовтня, а не до листопада", – додала вона.
Якою буде погода найближчим часом?
Раніше повідомлялося, що протягом наступних кількох діб у частині областей пройдуть дощі, місцями вони будуть помірними, а подекуди – незначними. Також очікуються опади у вигляді мокрого снігу.
Також синоптики попередили, що вночі та вранці, 13 грудня, на Лівобережжі буде сильний вітер з поривами до 20 метрів на секунду. На Закарпатті та в Карпатах очікується туман, видимістю 200 – 500 метрів.
Таким чином вихідними, 13 та 14 грудня, варто очікувати на перше серйозне похолодання зі снігом і сильним вітром. Температура знизиться до невеликих морозів, а місцями на дорозі очікується ожеледиця.