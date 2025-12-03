Водителям стоит быть осторожными: в ГСЧС предупредили об опасных погодных условиях
- 3 декабря в нескольких областях Украины ожидается туман, который значительно ухудшит видимость до 200-500 метров.
- ГСЧС предупреждает о повышенном уровне опасности и призывает водителей соблюдать безопасную скорость, включить противотуманные фары и избегать резких маневров.
В первой половине дня в среду, 3 декабря, в нескольких областях Украины может быть туман. Из-за этого ожидается значительное ухудшение видимости.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Какие погодные условия ожидать 3 декабря?
По данным ГСЧС, в первой половине дня 3 декабря ожидается значительное ухудшение видимости из-за тумана в северных, центральных, южных, Закарпатской областях, Киеве и в Карпатах.
Видимость может быть от 200 до 500 метров. В соответствующих регионах объявлен повышенный уровень опасности.
Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на указанных территориях, что повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий,
– отметили спасатели.
В ГСЧС призвали водителей:
- соблюдать безопасную скорость и дистанцию;
- включить противотуманные фары (если они есть) вместе с ближним светом;
- избегать резких маневров;
- если возникает необходимость остановки, съехать на обочину и включить аварийную световую сигнализацию.
Что синоптики говорят о погоде?
Представительница Укргидрометцентра рассказала, что погода в течение первой декады декабря в целом будет облачной и будет сопровождаться туманами.
Сильного ветра в ближайшие дни ожидать не стоит, также пока не предвидится существенных осадков. Погода в целом будет облачной и влажной. В то же время температурные показатели будут стабильными.
В частности, на 3 декабря синоптики не прогнозировали сильного ветра, погода будет облачной, значительных отличий от предыдущих дней не предвидится.