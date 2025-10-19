Погода в Украине в понедельник, 20 октября, обещает быть облачной по всей территории Украины. Во многих областях ожидаются дожди, а ночью местами даже может выпасть мокрый снег и образоваться туман.

Какую погоду ожидать 20 октября?

В Украине ожидается облачная погода. В большинстве областей, кроме западных, пройдут умеренные дожди, местами ночью возможен мокрый снег.

На юге и востоке – местами небольшой дождь. В северных регионах ночью и утром местами будут образовываться туманы.

Ветер преимущественно северо-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, в западных областях возможны заморозки до 0 – -4 градусов. Днем температура поднимется до +4 – +9 градусов.

В Киеве также ожидается дождь, ночью местами с мокрым снегом. Температура в столице Украины ночью упадет до +2 – +4 градусов, а днем – поднимется до +7 – +9 градусов.

Какую температуру воздуха прогнозируют в областных центрах?

Киев +7...+9;

Ужгород +6...+8;

Львов +7...+9;

Ивано-Франковск +6...+8;

Тернополь +6...+8;

Черновцы +6...+8;

Хмельницкий +6...+8;

Луцк +6...+8;

Ровно +8...+10;

Житомир +6...+8;

Винница +7...+9;

Одесса +9...+11;

Николаев +8...+10;

Херсон +8...+10;

Симферополь +8...+10;

Кропивницкий +7...+9;

Черкассы +7...+9;

Чернигов +6...+8;

Сумы +6...+8;

Полтава +7...+9;

Днепр +7...+9;

Запорожье +8...+10;

Донецк +7...+9;

Луганск +8...+10;

Харьков +8...+10.



Погода в Украине на 20 октября / Карта Укргидрометцентра

Что писали синоптики о прогнозе погоды в Украине на ближайшее время?