Укр Рус
24 Канал Новини України У більшості областей – дощі, вночі місцями мокрий сніг, туман: погода в Україні на 20 жовтня
19 жовтня, 15:07
3

У більшості областей – дощі, вночі місцями мокрий сніг, туман: погода в Україні на 20 жовтня

Владислав Кравцов

Погода в Україні у понеділок, 20 жовтня, обіцяє бути хмарною по всій території України. У багатьох областях очікуються дощі, а вночі місцями навіть може випасти мокрий сніг та утворитися туман.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми Знову дуже засніжило й 7 градусів морозу: кадри зимової погоди на високогір'ї Карпат 

Яку погоду очікувати 20 жовтня?

В Україні очікується хмарна погода. У більшості областей, окрім західних, пройдуть помірні дощі, місцями вночі можливий мокрий сніг. 

На півдні та сході – місцями невеликий дощ. У північних регіонах вночі та вранці подекуди утворюватимуться тумани. 

Вітер переважно північно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від +1 до +6 градусів, у західних областях можливі заморозки до 0 – -4 градусів. Удень температура підніметься до +4 – +9 градусів.

У Києві також очікується дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Температура у столиці України вночі впаде до +2 – +4 градусів, а вдень – підніметься до +7 – +9 градусів.

Яку температуру повітря прогнозують в обласних центрах?

  • Київ +7...+9;

  • Ужгород +6...+8;

  • Львів +7...+9;

  • Івано-Франківськ +6...+8;

  • Тернопіль +6...+8;

  • Чернівці +6...+8;

  • Хмельницький +6...+8;

  • Луцьк +6...+8;

  • Рівне +8...+10;

  • Житомир +6...+8;

  • Вінниця +7...+9;

  • Одеса +9...+11;

  • Миколаїв +8...+10;

  • Херсон +8...+10;

  • Сімферополь +8...+10;

  • Кропивницький +7...+9;

  • Черкаси +7...+9;

  • Чернігів +6...+8;

  • Суми +6…+8;

  • Полтава +7...+9;

  • Дніпро +7...+9;

  • Запоріжжя +8...+10;

  • Донецьк +7...+9;

  • Луганськ +8...+10;

  • Харків +8...+10.


Погода в Україні на 20 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Що писали синоптики про прогноз погоди в Україні на найближчий час?

  • Синоптики Укргідрометцентру попередили про насування на частину України небезпечних метеорологічних явищ. Негода продовжиться 19, 20 та 21 жовтня, у деяких областях навіть оголосили другий (помаранчевий) рівень небезпеки.

  • Український синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що вже наступного тижня прийде бабине літо. Потепління розпочнеться 24 жовтня й поступово охопить більшість регіонів країни. Найтепліше буде протягом періоду з 27 по 31 жовтня. 

  • Варто зазначити, що представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала в інтерв'ю 24 Каналу, що скоріш за все, жовтень 2025 року буде наближатися до кліматичної норми, або стане трошечки вищим за неї. Тому сильних морозів або ж сильної спеки у другому осінньому місяці очікувати не варто.