Дожди в Киеве: ученый объяснил, может ли столица "утонуть" в ливнях, как Одесса
- Виталий Шпиг заявил, что Киев уязвим к мощным ливням и может пострадать от подтоплений из-за изменения климата.
- Ученый подчеркнул, что в столице увеличится количество жарких дней и теплых ночей, а также возможны внезапные ливни.
Жители Киева, по мнению ученого, будут чувствовать определенный дискомфорт. Он считает, что в столице температура всегда выше, однако она также является уязвимой к мощным ливням.
Об этом сообщает 24 Канал. Об изменении климата в Украине рассказал заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Виталий Шпиг в эфире "Киев24".
Какой будет погода в столице?
Виталий Шпиг подчеркнул, что жители столицы одними из первых почувствуют на себе последствия глобального потепления. Летом значительно увеличится количество жарких дней и, что особенно важно, теплых ночей. Он заметил, что в Киеве также могут быть внезапные ливни.
К сожалению, такие случаи масштабных ливней, как это было в Одессе, в разрезе глобального потепления для Украины в ближайшем будущем станут обыденностью,
– отметил Шпиг.
По его словам, крупные города, как Киев, из-за плотной застройки и большой площади асфальтового покрытия превращаются в "острова тепла", где температура всегда выше. Кроме того, столица является уязвимой к мощным ливням, которые будут приводить к подтоплению улиц.
24 Канал пытается получить комментарий от Виталия Шпига. При наличии новой информации материал будет обновлен. В то же время в гидрометеорологическом институте ГСЧС и НАН Украины информацию не прокомментировали.
Виталий Шпиг считает, что негативные проявления изменения климата коснутся всей территории Украины, но будут иметь свою специфику. Если южные и восточные области все больше будут страдать от засух, то для остальной страны привычной картиной станут внезапные и мощные ливни.
Киевлян предупредили об опасности: что известно?
Напомним, что в Киеве ожидаются опасные погодные явления 8 октября, включая туман с видимостью 200-500 метров.
Объявлен желтый уровень опасности. Возможно осложнение движения транспорта из-за погодных условий.
Патрульная полиция Киева рекомендует водителям снизить скорость, избегать маневрирования и включать ближний свет фар, а пешеходам переходить дорогу в определенных местах и носить светоотражающие элементы.