Об изменении климата в Украине рассказал заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Виталий Шпиг в эфире "Киев24".

Какой будет погода в столице?

Виталий Шпиг подчеркнул, что жители столицы одними из первых почувствуют на себе последствия глобального потепления. Летом значительно увеличится количество жарких дней и, что особенно важно, теплых ночей. Он заметил, что в Киеве также могут быть внезапные ливни.

К сожалению, такие случаи масштабных ливней, как это было в Одессе, в разрезе глобального потепления для Украины в ближайшем будущем станут обыденностью,

– отметил Шпиг.

По его словам, крупные города, как Киев, из-за плотной застройки и большой площади асфальтового покрытия превращаются в "острова тепла", где температура всегда выше. Кроме того, столица является уязвимой к мощным ливням, которые будут приводить к подтоплению улиц.

Обратите внимание! По данным Укргидрометцентра, 9 октября в Киеве ожидается умеренный дождь. В столице температура ночью будет +8...+10 градусов, а днем +11...+13 градусов.

Виталий Шпиг считает, что негативные проявления изменения климата коснутся всей территории Украины, но будут иметь свою специфику. Если южные и восточные области все больше будут страдать от засух, то для остальной страны привычной картиной станут внезапные и мощные ливни.

