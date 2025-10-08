Мешканці Києва, на думку науковця, відчуватимуть певний дискомфорт. Він вважає, що в столиці температура завжди вища, проте вона також є вразливою до потужних злив.

Про це повідомляє 24 Канал. Про зміну клімату в Україні розповів завідувач відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віталій Шпиг в етері "Київ24".

Дивіться також Дощі литимуть і надалі: де та коли варто очікувати опади й холод

Якою буде погода в столиці?

Віталій Шпиг підкреслив, що мешканці столиці одними з перших відчують на собі наслідки глобального потепління. Влітку значно збільшиться кількість спекотних днів та, що особливо важливо, теплих ночей. Він зауважив, що в Києві також можуть бути раптові зливи.

На жаль, такі випадки масштабних злив, як це було в Одесі, в розрізі глобального потепління для України у найближчому майбутньому стануть буденністю,

– зазначив Шпиг.

За його словами, великі міста, як Київ, через щільну забудову та велику площу асфальтового покриття перетворюються на "острови тепла", де температура завжди вища. Крім того, столиця є вразливою до потужних злив, які призводитимуть до підтоплень вулиць.

Зверніть увагу! За даними Укргідрометцентру, 9 жовтня у Києві очікується помірний дощ. У столиці температура вночі буде +8…+10 градусів, а вдень +11…+13 градусів.

Віталій Шпиг вважає, що негативні прояви зміни клімату торкнуться всієї території України, але матимуть свою специфіку. Якщо південні та східні області дедалі більше страждатимуть від посух, то для решти країни звичною картиною стануть раптові та потужні зливи.

Киян попередили про небезпеку: що відомо?