Дожди снова накроют большинство областей: когда и где ждать осадки в Украине
- На 24 октября прогнозируют дожди в западных, некоторых центральных и северных областях.
- В южных регионах и Крыму дожди ожидаются только днем, а ночью без существенных осадков.
В течение 22 и 23 октября сильных осадков в Украине не прогнозируют. Но уже в пятницу, 24 октября, большинство областей накроют умеренные дожди.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Где и когда будут дожди?
В пятницу, 24 октября, в западных областях ожидаются умеренные осадки в течение суток. В некоторых центральных и северных областей синоптики прогнозируют дожди только в течение дня, ночью без существенных осадков.
В южных регионах и в Крыму в течение ночи также не ожидается осадков, но уже днем местами пройдет незначительный дождь. Аналогичную ситуацию синоптики прогнозируют и для Днепропетровской области.
Прогноз погоды в Украине на 24 октября / Карта Укргидрометцентра
В то же время резких температурных изменений, несмотря на наличие осадков, не ожидается.
Осадки в октябре: что известно
- Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказывала, что в октябре месячное количество осадков ожидается на уровне 31– 77 миллиметров, в Карпатах и Крыму – 51– 101 миллиметр, что примерно в пределах нормы.
- Относительно затяжных дождей, то все зависит от синоптических процессов в этом сезоне. Бывают и наоборот засушливые, но чаще всего в октябре уже более влажная погода, которую приносят атмосферные фронты.
- В то же время трудно сейчас обобщить по всей территории Украины, будет ли эта осень холоднее или теплее предыдущей. Контрастные показатели могут быть в разрезе территориальных особенностей.