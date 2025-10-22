Дощі знову накриють більшість областей: коли та де чекати опади в Україні
- На 24 жовтня прогнозують дощі у західних, деяких центральних та північних областях.
- У південних регіонах та Криму дощі очікуються лише вдень, а вночі без істотних опадів.
Впродовж 22 і 23 жовтня сильних опадів в Україні не прогнозують. Але вже у п'ятницю, 24 жовтня, більшість областей накриють помірні дощі.
Де і коли будуть дощі?
У п'ятницю, 24 жовтня, у західних областях очікуються помірні опади протягом доби. У деяких центральних та північних областей синоптики прогнозують дощі лише впродовж дня, уночі без істотних опадів.
У південних регіонах та у Криму впродовж ночі також не очікується опадів, але вже вдень подекуди пройде незначний дощ. Аналогічну ситуацію синоптики прогнозують і для Дніпропетровської області.
Водночас різких температурних змін, попри наявність опадів, не очікується.
Опади у жовтні: що відомо
- Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала, що у жовтні місячна кількість опадів очікується на рівні 31 – 77 міліметрів, у Карпатах і Криму – 51 – 101 міліметр, що приблизно в межах норми.
- Стосовно затяжних дощів, то усе залежить від синоптичних процесів в цьому сезоні. Бувають і навпаки посушливі, але частіше за все у жовтні вже більш волога погода, яку приносять атмосферні фронти.
- Водночас важко зараз узагальнити по всій території України, чи буде ця осінь холоднішою або теплішою за попередню. Контрастні показники можуть бути у розрізі територіальних особливостей.