Иней покрыл траву: в горном селе на Буковине зафиксировали пятиградусный мороз
- В селе Верхний Яловец на Буковине зафиксировали пятиградусный мороз, что привело к появлению инея на растительности.
- Председатель Селятинской общины Валерий Полянчук опубликовал фото термометра и инея на улице.
Утром в понедельник, 25 августа, в буковинском селе Верхний Яловец Селятинской общины зафиксировали пятиградусный мороз. Из-за резкого похолодания растительность там покрыло инеем.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Селятинской общины Валерия Полянчука.
Где в Украине зафиксировали мороз?
Резкое похолодание пришло на Буковину неожиданно.
Как-то немного рано мороз, потому что последние времена было тепло,
– написал Валерий Полянчук.
В то же время чиновник вспомнил, что в детстве его бабушка всегда накрывала цветы в начале учебного года, чтобы они не замерзли и украсили праздник первого звонка.
Полянчук также поделился фото термометра, на котором действительно можно увидеть пятиградусный мороз.
В Верхний Яловец пришел мороз / Фото: Валерий Полянчук
Что говорят синоптики о похолодании?
В воскресенье, 24 августа в Украине, вблизи горы Говерла, выпал первый снег, что также является редким явлением для конца лета.
В эксклюзивном комментарии 24 Канала синоптики Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии рассказали, что над регионом прошел холодный фронт (а именно циклон над Восточноевропейской равниной под названием SEVERIN). Это явление совпало со временем перехода с летнего на осенний период – в этом году это произошло именно на День Независимости.
Кроме этого наблюдалось также вторжение холодного полярного воздуха с северо-запада в тылу циклона.