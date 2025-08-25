Утром в понедельник, 25 августа, в буковинском селе Верхний Яловец Селятинской общины зафиксировали пятиградусный мороз. Из-за резкого похолодания растительность там покрыло инеем.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Селятинской общины Валерия Полянчука.

Где в Украине зафиксировали мороз?

Резкое похолодание пришло на Буковину неожиданно.

Как-то немного рано мороз, потому что последние времена было тепло,

– написал Валерий Полянчук.

В то же время чиновник вспомнил, что в детстве его бабушка всегда накрывала цветы в начале учебного года, чтобы они не замерзли и украсили праздник первого звонка.

Полянчук также поделился фото термометра, на котором действительно можно увидеть пятиградусный мороз.

В Верхний Яловец пришел мороз / Фото: Валерий Полянчук

Что говорят синоптики о похолодании?

В воскресенье, 24 августа в Украине, вблизи горы Говерла, выпал первый снег, что также является редким явлением для конца лета.

В эксклюзивном комментарии 24 Канала синоптики Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии рассказали, что над регионом прошел холодный фронт (а именно циклон над Восточноевропейской равниной под названием SEVERIN). Это явление совпало со временем перехода с летнего на осенний период – в этом году это произошло именно на День Независимости.

Кроме этого наблюдалось также вторжение холодного полярного воздуха с северо-запада в тылу циклона.