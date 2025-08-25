Іній вкрив траву: у гірському селі на Буковині зафіксували п'ятиградусний мороз
- У селі Верхній Яловець на Буковині зафіксували п'ятиградусний мороз, що призвело до появи інею на рослинності.
- Голова Селятинської громади Валерій Полянчук опублікував фото термометра та інею надворі.
Зранку в понеділок, 25 серпня, у буковинському селі Верхній Яловець Селятинської громади зафіксували п'ятиградусний мороз. Через різке похолодання рослинність там вкрило інеєм.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Селятинської громади Валерія Полянчука.
Де в Україні зафіксували мороз?
Різке похолодання прийшло на Буковину неочікувано.
Якось трохи зарано мороз, бо останні часи було тепло,
– написав Валерій Полянчук.
Водночас посадовець пригадав, що в дитинстві його бабуся завжди накривала квіти на початку навчального року, щоб вони не змерзли й прикрасили свято першого дзвоника.
Полянчук також поділився фото термометра, на якому дійсно можна побачити п'ятиградусний мороз.
У Верхній Яловець прийшов мороз / Фото: Валерій Полянчук
Що кажуть синоптики про похолодання?
У неділю, 24 серпня в Україні, поблизу гори Говерла, випав перший сніг, що також є рідкісним явищем для кінця літа.
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу синоптики Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології розповіли, що над регіоном пройшов холодний фронт (а саме циклон над Східноєвропейською рівниною під назвою SEVERIN). Це явище збіглося з часом переходу з літнього на осінній період – цьогоріч це сталося саме на День Незалежності.
Окрім цього спостерігалося також вторгнення холодного полярного повітря з північного заходу в тилу циклону.