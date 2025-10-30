В Киеве объявили І уровень опасности: какая причина

В Киеве прогнозируют погрешение погоды. Из-за этого объявили І уровень опасности.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой Укргидрометцентр.

Почему в Киеве объявили І уровень опасности?

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области.

Так, до конца суток 30 октября и в течение суток 31 октября порывы ветра будут 15 – 20 метров в секунду.

Объявлен І уровень опасности, желтый. Специалисты предупреждают, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движения транспорта.

Какой будет погода в конце октября?