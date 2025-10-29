Однако в некоторых регионах возможен незначительный дождь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине?
По данным синоптиков, погоду без осадков в Украине будет формировать поле повышенного давления. Однако на крайнем западе страны днем атмосферный фронт обусловит небольшой дождь. Ветер будет преимущественно южным и будет двигаться со скоростью до 7 – 12 метров в секунду.
Ночью в Карпатах, днем в западных областях местами ожидаются порывы до 15 – 20 метров в секунду.
В большинстве регионов ночью столбики термометров будут показывать от +2 до +7 градусов тепла, днем – от +11 до +16 градусов, на юге – до +18 градусов. Тогда как в Карпатах ночью будет около 0, а днем температура составит +4...+9 градусов тепла.
Какой будет температура в областных центрах?
- Киев +13...+15;
- Ужгород +14...+16;
- Львов +14...+16;
- Ивано-Франковск +14...+16;
- Тернополь +13...+15;
- Черновцы +13...+15;
- Хмельницкий +13...+15;
- Луцк +14...+16;
- Ровно +13...+15;
- Житомир +13...+15;
- Винница +13...+15;
- Одесса +17...+19;
- Николаев +15...+17;
- Херсон +15...+17;
- Симферополь +15...+17;
- Кропивницкий +13...+15;
- Черкассы +13...+15;
- Чернигов +12...+14;
- Сумы +11...+13;
- Полтава +13...+15;
- Днепр +12...+14;
- Запорожье +15...+17;
- Донецк +11...+13;
- Луганск +9...+11;
- Харьков +13...+15.
Прогноз погоды в Украине на 30 октября / Скриншот карты Укргидрометцентра
Погода в Украине: коротко о главном
Конец октября пройдет с дождями в восточных, Черниговской и Сумской областях. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от 2 до 9 градусов тепла. Днем прогнозируют от 10 до 16 градусов тепла. В то же время в южных областях 31 октября солнце пригреет до 20 градусов тепла.
Синоптики прогнозируют, что в ноябре средняя месячная температура в основном будет от 1 до 8 градусов тепла, что на 1 – 2 градуса выше нормы. Тогда как количество осадков ожидается на уровне 34 –77 миллиметров, в Карпатах местами 100 миллиметров, что составляет 80 – 100% от нормы.