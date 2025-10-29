Однак у деяких регіонах можливий незначний дощ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні?
За даними синоптиків, погоду без опадів в Україні формуватиме поле підвищеного тиску. Проте на крайньому заході країни вдень атмосферний фронт зумовить невеликий дощ. Вітер буде переважно південним та рухатиметься зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду.
Вночі у Карпатах, вдень у західних областях місцями очікуються пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
У більшості регіонів вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +2 до +7 градусів тепла, вдень – від +11 до +16 градусів, на півдні – до +18 градусів. Тоді як у Карпатах вночі буде близько 0, а вдень температура становитиме +4…+9 градусів тепла.
Якою буде температура в обласних центрах?
- Київ +13...+15;
- Ужгород +14...+16;
- Львів +14...+16;
- Івано-Франківськ +14...+16;
- Тернопіль +13...+15;
- Чернівці +13...+15;
- Хмельницький +13...+15;
- Луцьк +14...+16;
- Рівне +13...+15;
- Житомир +13...+15;
- Вінниця +13...+15;
- Одеса +17...+19;
- Миколаїв +15...+17;
- Херсон +15...+17;
- Сімферополь +15...+17;
- Кропивницький +13...+15;
- Черкаси +13...+15;
- Чернігів +12...+14;
- Суми +11...+13;
- Полтава +13...+15;
- Дніпро +12...+14;
- Запоріжжя +15...+17;
- Донецьк +11...+13;
- Луганськ +9...+11;
- Харків +13...+15.
Прогноз погоди в Україні на 30 жовтня / Скриншот карти Укргідрометцентру
Погода в Україні: коротко про головне
Кінець жовтня пройде з дощами у східних, Чернігівській та Сумській областях. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 2 до 9 градусів тепла. Вдень прогнозують від 10 до 16 градусів тепла. Водночас у південних областях 31 жовтня сонце пригріє до 20 градусів тепла.
Синоптики прогнозують, що у листопаді середня місячна температура здебільшого буде від 1 до 8 градусів тепла, що на 1 – 2 градуси вище за норму. Тоді як кількість опадів очікується на рівні 34 – 77 міліметрів, в Карпатах місцями 100 міліметрів, що становить 80 – 100% від норми.