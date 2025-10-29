Однак у деяких регіонах можливий незначний дощ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні?

За даними синоптиків, погоду без опадів в Україні формуватиме поле підвищеного тиску. Проте на крайньому заході країни вдень атмосферний фронт зумовить невеликий дощ. Вітер буде переважно південним та рухатиметься зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду.

Вночі у Карпатах, вдень у західних областях місцями очікуються пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

У більшості регіонів вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +2 до +7 градусів тепла, вдень – від +11 до +16 градусів, на півдні – до +18 градусів. Тоді як у Карпатах вночі буде близько 0, а вдень температура становитиме +4…+9 градусів тепла.

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +13...+15;

Ужгород +14...+16;

Львів +14...+16;

Івано-Франківськ +14...+16;

Тернопіль +13...+15;

Чернівці +13...+15;

Хмельницький +13...+15;

Луцьк +14...+16;

Рівне +13...+15;

Житомир +13...+15;

Вінниця +13...+15;

Одеса +17...+19;

Миколаїв +15...+17;

Херсон +15...+17;

Сімферополь +15...+17;

Кропивницький +13...+15;

Черкаси +13...+15;

Чернігів +12...+14;

Суми +11...+13;

Полтава +13...+15;

Дніпро +12...+14;

Запоріжжя +15...+17;

Донецьк +11...+13;

Луганськ +9...+11;

Харків +13...+15.



Прогноз погоди в Україні на 30 жовтня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Погода в Україні: коротко про головне