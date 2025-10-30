Укр Рус
24 Канал Новини України У Києві оголосили І рівень небезпеки: яка причина
30 жовтня, 13:31
2

У Києві оголосили І рівень небезпеки: яка причина

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Києві та області.
  • У Києві оголосили І рівень небезпеки.

У Києві прогнозують погрішення погоди. Через це оголосили І рівень небезпечності.

Про це пише 24 Канал з посилання Укргідрометцентр.

Дивіться також На Заході незначні дощі, а в Карпатах – сильні пориви вітру: прогноз погоди на 30 жовтня 

Чому у Києві оголосили І рівень небезпеки?

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Києві та області. 

Так, до кінця доби 30 жовтня та впродовж доби 31 жовтня пориви вітру будуть 15 – 20 метрів за секунду. 

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Фахівці попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту.

Дивіться також Зима у всій красі посеред осені: на високогір'ї Карпат намело до 80 сантиметрів снігу 

Якою буде погода наприкінці жовтня?

  • Нагадаємо, що в четвер, 30 жовтня, синоптики прогнозували посилення вітру у кількох областях України, зокрема у Волинській, Вінницькій, Львівській та Рівненській областях, де слід чекати пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. 

  • Водночас у горах вітер буде сильнішим. Так, синоптики попередили, що в Карпатах очікуються пориви 17 – 22 метри за секунду.

  • Повідомлялося, що погода в Україні в останні дні жовтня не здивує різкими перепадами. Водночас подекуди можливі дощі та шквали, але місцями навіть пригріє до 18 градусів тепла.