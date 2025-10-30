У Києві оголосили І рівень небезпеки: яка причина

У Києві прогнозують погрішення погоди. Через це оголосили І рівень небезпечності.

Про це пише 24 Канал з посилання Укргідрометцентр.

Чому у Києві оголосили І рівень небезпеки?

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Києві та області.

Так, до кінця доби 30 жовтня та впродовж доби 31 жовтня пориви вітру будуть 15 – 20 метрів за секунду.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Фахівці попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту.

Якою буде погода наприкінці жовтня?