Про це пише 24 Канал з посилання Укргідрометцентр.
Чому у Києві оголосили І рівень небезпеки?
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Києві та області.
Так, до кінця доби 30 жовтня та впродовж доби 31 жовтня пориви вітру будуть 15 – 20 метрів за секунду.
Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Фахівці попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту.
Якою буде погода наприкінці жовтня?
Нагадаємо, що в четвер, 30 жовтня, синоптики прогнозували посилення вітру у кількох областях України, зокрема у Волинській, Вінницькій, Львівській та Рівненській областях, де слід чекати пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.
Водночас у горах вітер буде сильнішим. Так, синоптики попередили, що в Карпатах очікуються пориви 17 – 22 метри за секунду.
Повідомлялося, що погода в Україні в останні дні жовтня не здивує різкими перепадами. Водночас подекуди можливі дощі та шквали, але місцями навіть пригріє до 18 градусів тепла.