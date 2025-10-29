Шквали можуть бути небезпечними, можливе падіння конструкцій, гілок тощо. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Де прогнозують сильний вітер 30 жовтня?

Синоптики зазначають, що попри відносно теплу для жовтня погоду, чотири області України накриють сильні шквали. Це погодне явище вважається небезпечним.

Волинська область:

30 жовтня вранці та вдень пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду південно-західного напрямку очікують у Луцьку та області.

Вінницька область:

У Вінниці та регіоні опадів у четвер, 30 жовтня, не очікується. Зранку погода буде більш приємною ніж удень, адже пориви вітру посиляться до 15 – 20 метрів за секунду.

Львівська область:

У Львівській області 30 жовтня місцями прогнозуються пориви південно-західного вітру силою 15 – 20 метрів за секунду. Зокрема у Львові сильні шквали очікуються вдень.

Рівненська область:

Удень в Рівному та області очікуються пориви сильного південно-західного вітру – 15 – 20 метрів за секунду.

Карпати:

У горах вітер буде сильнішим. Синоптики попередили, що в Карпатах очікуються пориви 17 – 22 метри за секунду.

Яка погода прогнозується найближчими днями?