Об этом пишет 24 Канал со ссылкой Укргидрометцентр.
Почему в Киеве объявили І уровень опасности?
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области.
Так, до конца суток 30 октября и в течение суток 31 октября порывы ветра будут 15 – 20 метров в секунду.
Объявлен І уровень опасности, желтый. Специалисты предупреждают, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движения транспорта.
Какой будет погода в конце октября?
Напомним, что в четверг, 30 октября, синоптики прогнозировали усиление ветра в нескольких областях Украины, в частности в Волынской, Винницкой, Львовской и Ровенской областях, где следует ожидать порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
В то же время в горах ветер будет сильнее. Так, синоптики предупредили, что в Карпатах ожидаются порывы 17 – 22 метра в секунду.
Сообщалось, что погода в Украине в последние дни октября не удивит резкими перепадами. В то же время местами возможны дожди и шквалы, но местами даже пригреет до 18 градусов тепла.