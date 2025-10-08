Киевлян предупреждают об ухудшении погоды: объявлен желтый уровень опасности
- В Киеве ожидаются опасные погодные явления 8 октября с желтым уровнем опасности, включая туман с видимостью 200-500 метров.
- Патрульная полиция Киева рекомендует водителям снизить скорость, избегать маневрирования и включать ближний свет фар, а пешеходам переходить дорогу в определенных местах и носить световозвращающие элементы.
В Киеве предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Туман существенно снизит видимость на дорогах.
Объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр Киева и Патрульную полицию Киева.
Смотрите также Шторм накроет Юг Украины: где и когда прогнозируют дожди с грозой и шквалы
Какие погодные явления ожидают в Киеве?
На территории Киеве ожидают опасные метеорологические явления 8 октября. В ближайший час с удержанием в первой половине дня ожидается туман, что снизит видимость до 200 – 500 метров.
Объявлен желтый уровень опасности. Возможно осложнение движения транспорта из-за погодных условий.
В Патрульной полиции Киева предоставили рекомендации водителям:
- уменьшать скорость. Она должна быть вдвое меньше, чем протяженность видимой дороги;
- избегать рисковых маневрирований;
- держать дистанцию, чем больше она будет, тем лучше;
- включить ближний свет фар, а лучше противотуманки.
Рекомендации для пешеходов:
- переходите дорогу только в определенных местах и на разрешенный сигнал светофора;
- не выбегайте на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности;
- выделите себя, одев световозвращающие элементы.
Какой будет погода 8 октября в Украине?
Во вторник, 8 октября, погода в Украине будет дождливой и облачной.
Почти на всей территории страны ожидают осадки, кроме северо-западных областей. Местами дожди будут умеренные, а в Одесской области ожидаются ливни. В некоторых регионах Юга также могут быть грозы.
В большинстве областей ночью и днем будет не очень холодно, а ветер будет достигать 7 – 12 метров в секунду. В Карпатах, на Юге и Юго-Востоке порывы могут усиливаться до 15 – 20 метров в секунду.
Теплее всего будет на Востоке и Юго-Востоке. Более низкая температура ночью ожидается в западных областях.