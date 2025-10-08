Киян попереджають про погіршення погоди: оголошено жовтий рівень небезпеки
- У Києві очікуються небезпечні погодні явища 8 жовтня з жовтим рівнем небезпеки, включаючи туман з видимістю 200-500 метрів.
- Патрульна поліція Києва рекомендує водіям зменшити швидкість, уникати маневрувань і вмикати ближнє світло фар, а пішоходам переходити дорогу у визначених місцях та носити світлоповертаючі елементи.
У Києві попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Туман суттєво знизить видимість на дорогах.
Оголошено жовтий рівень небезпеки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр Києва та Патрульну поліції Києва.
Які погодні явища очікують у Києві?
На території Києві очікують небезпечні метеорологічні явища 8 жовтня. У найближчу годину з утриманням в першій половині дня очікується туман, що знизить видимість до 200 – 500 метрів.
Оголошено жовтий рівень небезпеки. Можливе ускладнення руху транспорту через погодні умови.
У Патрульній поліції Києва надали рекомендації водіям:
- зменшувати швидкість. Вона повинна бути вдвічі меншою, ніж протяжність видимої дороги;
- уникати ризикових маневрувань;
- тримати дистанцію, чим більшою вона буде, тим краще;
- увімкнути ближнє світло фар, а краще протитуманки.
Рекомендації для піхоходів:
- переходьте дорогу лише у визначених місцях та на дозволений сигнал світлофора;
- не вибігайте на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки;
- виділіть себе, одягнувши світлоповертаючі елементи.
Якою буде погода 8 жовтня в Україні?
У вівторок, 8 жовтня, погода в Україні буде дощовою та хмарною.
Майже на всій території країни очікують опади, окрім північно-західних областей. Місцями дощі будуть помірні, а в Одеській області очікуються зливи. У деяких регіонах Півдня також можуть бути грози.
В більшості областей вночі та вдень буде не дуже холодно, а вітер сягатиме 7 – 12 метрів за секунду. У Карпатах, на Півдні та Південному Сході пориви можуть посилюватися до 15 – 20 метрів за секунду.
Найтепліше буде на Сході та Південному Сході. Нижча температура вночі очікується в західних областях.