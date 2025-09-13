Глобальное потепление набирает обороты. В следующие 5 лет стоит ждать еще больше жарких дней.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

Как будет расти температура в мире?

Вера Балабух отметила, что по прогнозам Всемирной метеорологической организации, в течение следующих 5 лет ожидается, что средняя за год глобальная температура превысит на 1,5 градуса температуру доиндустриального периода. Это означает, что впереди нас ждет еще много жарких дней.

Метеоролог отметила, что первые 6 месяцев 2025 года уже отметились аномально высокими температурами.

Каждый месяц вошел в тройку самых теплых в мировой истории наблюдений за погодой, а первое полугодие стало вторым самым теплым, уступив лишь 2024 году,

– подчеркнула она.

Итак, несмотря на кратковременные периоды прохладной погоды, глобальная температура остается высокой. Это является свидетельством дальнейшего развития процесса глобального потепления.

Чего ждать от погоды в Украине?