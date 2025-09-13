Ще більше спеки: метеорологиня дала прогноз, якою буде погода до 2030 року
- Віра Балабух повідомила, що в наступні 5 років середня глобальна температура перевищить на 1,5 градуса температуру доіндустріального періоду.
- Перші 6 місяців 2025 року вже відзначилися аномально високими температурами, увійшовши до трійки найтепліших за всю історію спостережень.
Глобальне потепління набирає обертів. У наступні 5 років варто чекати ще більше спекотних днів.
Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.
Як буде зростати температура у світі?
Віра Балабух зазначила, що за прогнозами Всесвітньої метеорологічної організації, протягом наступних 5 років очікується, що середня за рік глобальна температура перевищить на 1,5 градуса температуру доіндустріального періоду. Це означає, що попереду нас чекає ще багато спекотних днів.
Метеорологиня зазначила, що перші 6 місяців 2025 року вже відзначилися аномально високими температурами.
Кожен місяць увійшов до трійки найтепліших у світовій історії спостережень за погодою, а перше півріччя стало другим найтеплішим, поступившись лише 2024 року,
– наголосила вона.
Отже, попри короткочасні періоди прохолоднішої погоди, глобальна температура залишається високою. Це є свідченням подальшого розвитку процесу глобального потепління.
Чого чекати від погоди в Україні?
Віра Балабух очікує, що протягом цієї осені переважатиме температура повітря вища за кліматичну норму. Бабине літо можливе, але сказати точно, коли воно буде поки неможливо.
Коментуючи зиму в Україні, Балабух зазначила, що вона стала значно теплішою і коротшою, ніж була ще 20 – 30 років тому. Очікується, що цей процес триватиме і надалі. Але це не означає, що у нас більше не буде сильних морозів і снігопадів. Вони будуть і надалі, хоча і значно рідше.
Сніг у вересні – жовтні ймовірний і не є чимось аномальним. Це досить типове явище, особливо на високогір'ї Карпат.