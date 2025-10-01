Укр Рус
Власти Одессы просят не перемещаться по городу в первой половине дня
1 октября, 00:27
Власти Одессы просят не перемещаться по городу в первой половине дня

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Мэрия Одессы призывает жителей не перемещаться по городу без крайней необходимости 1 октября.
  • Руководителей предприятий просят организовать дистанционную работу, школы переведены на дистанционное обучение.

Сильные дожди накрыли Одессу и область. Улицы затоплены, движение на дорогах перекрыто, вода заливает дома.

В связи с чрезвычайной ситуацию в Одессе местные власти обратились к местным властям обратились к людям с указаниями, как позаботиться о собственной безопасности, передает 24 Канал.

Что власть советует одесситам во время непогоды?

Мэрия предупредила, что дождь в городе не прекращается, а ночью ожидается усиление ветра, что может привести к падению деревьев и веток.

Одесситов просят воздержаться от перемещения по городу в первой половине дня без крайней необходимости, особенно автотранспортом.

Руководителей предприятий и учреждений призывают организовать дистанционную работу персонала.

Школы переведены на дистанционное обучение, там работают дежурные классы, а в детских садах – дежурные группы.

Такое ответственное отношение позволит коммунальным службам оперативно убрать поваленные ветки, очистить дороги и восстановить безопасное движение по городу,
– подчеркнула власть.

Что известно о непогоде в Одессе?