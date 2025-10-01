Влада Одеси закликає не переміщатися містом у першій половині дня
- Мерія Одеси закликає жителів не переміщатися містом без нагальної потреби 1 жовтня.
- Керівників підприємств просять організувати дистанційну роботу, школи переведені на дистанційне навчання.
Сильні дощі накрили Одесу та область. Вулиці затоплені, рух на дорогах перекритий, вода заливає будинки.
У зв'язку з надзвичайною ситуацію в Одесі місцева влада звернулася до людей із вказівками, як подбати про власну безпеку, передає 24 Канал.
Дивіться також "По пояс" провалилися маршрутка та авто: страшні кадри з Одеси
Що влада радить одеситам під час негоди?
Мерія попередила, що дощ у місті не припиняється, а вночі очікується посилення вітру, що може спричинити падіння дерев та гілок.
Одеситів просять утриматися від переміщення містом у першій половині дня без нагальної потреби, особливо автотранспортом.
Керівників підприємств і установ закликають організувати дистанційну роботу персоналу.
Школи переведені на дистанційне навчання, там працюють чергові класи, а у дитячих садках – чергові групи.
Таке відповідальне ставлення дозволить комунальним службам оперативно прибрати повалені гілки, очистити дороги та відновити безпечний рух містом,
– наголосила влада.
Що відомо про негоду в Одесі?
- Цілий день в Одесі йде сильний дощ. У місті оголошений червоний рівень небезпеки. Кількість опадів, що випали за 30 вересня, рекордна.
- У коментарі 24 Каналу синоптики розповіли, що першого жовтня дощі триватимуть. Вже вдень вони поступово припинятимуться. 2 жовтня, ймовірно, буде поліпшення погодних умов.
- В Одесі водолази шукають 23-річну дівчину. За словами очевидців, її змило течією на одній з вулиць міста.
- Станом на 21:00 підрозділи ДСНС врятували 231 особу, евакуювали з води 46 одиниць техніки.