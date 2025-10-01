У зв'язку з надзвичайною ситуацію в Одесі місцева влада звернулася до людей із вказівками, як подбати про власну безпеку, передає 24 Канал.

Дивіться також "По пояс" провалилися маршрутка та авто: страшні кадри з Одеси

Що влада радить одеситам під час негоди?

Мерія попередила, що дощ у місті не припиняється, а вночі очікується посилення вітру, що може спричинити падіння дерев та гілок.

Одеситів просять утриматися від переміщення містом у першій половині дня без нагальної потреби, особливо автотранспортом.

Керівників підприємств і установ закликають організувати дистанційну роботу персоналу.

Школи переведені на дистанційне навчання, там працюють чергові класи, а у дитячих садках – чергові групи.

Таке відповідальне ставлення дозволить комунальним службам оперативно прибрати повалені гілки, очистити дороги та відновити безпечний рух містом,

– наголосила влада.

Що відомо про негоду в Одесі?