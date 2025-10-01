В связи с чрезвычайной ситуацию в Одессе местные власти обратились к местным властям обратились к людям с указаниями, как позаботиться о собственной безопасности, передает 24 Канал.
Смотрите также "По пояс" провалились маршрутка и авто: страшные кадры из Одессы
Что власть советует одесситам во время непогоды?
Мэрия предупредила, что дождь в городе не прекращается, а ночью ожидается усиление ветра, что может привести к падению деревьев и веток.
Одесситов просят воздержаться от перемещения по городу в первой половине дня без крайней необходимости, особенно автотранспортом.
Руководителей предприятий и учреждений призывают организовать дистанционную работу персонала.
Школы переведены на дистанционное обучение, там работают дежурные классы, а в детских садах – дежурные группы.
Такое ответственное отношение позволит коммунальным службам оперативно убрать поваленные ветки, очистить дороги и восстановить безопасное движение по городу,
– подчеркнула власть.
Что известно о непогоде в Одессе?
- Целый день в Одессе идет сильный дождь. В городе объявлен красный уровень опасности. Количество осадков, выпавших за 30 сентября, рекордное.
- В комментарии 24 Каналу синоптики рассказали, что первого октября дожди будут продолжаться. Уже днем они постепенно будут прекращаться. 2 октября, вероятно, будет улучшение погодных условий.
- В Одессе водолазы ищут 23-летнюю девушку. По словам очевидцев, ее смыло течением на одной из улиц города.
- По состоянию на 21:00 подразделения ГСЧС спасли 231 человека, эвакуировали из воды 46 единиц техники.