В связи с чрезвычайной ситуацию в Одессе местные власти обратились к местным властям обратились к людям с указаниями, как позаботиться о собственной безопасности, передает 24 Канал.

Что власть советует одесситам во время непогоды?

Мэрия предупредила, что дождь в городе не прекращается, а ночью ожидается усиление ветра, что может привести к падению деревьев и веток.

Одесситов просят воздержаться от перемещения по городу в первой половине дня без крайней необходимости, особенно автотранспортом.

Руководителей предприятий и учреждений призывают организовать дистанционную работу персонала.

Школы переведены на дистанционное обучение, там работают дежурные классы, а в детских садах – дежурные группы.

Такое ответственное отношение позволит коммунальным службам оперативно убрать поваленные ветки, очистить дороги и восстановить безопасное движение по городу,

– подчеркнула власть.

Что известно о непогоде в Одессе?