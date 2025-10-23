Опасная непогода: дожди и сильный ветер прогнозируют в части областей

В пятницу, 24 октября, в части Украины ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупредили о первом (желтом) уровне опасности.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где будет непогода 24 октября?

По прогнозам синоптиков, 24 октября Украину накроют опасные метеорологические явления. Непогода в большинстве областей, ожидается сильный ветер и осадки.

Так на Правобережье порывы ветра могут достигать 15 – 20 метров в секунду, а на высокогорье Карпат он будет усиливаться до 25 метров в секунду.

На Закарпатье и в Карпатах в этот день прогнозируется значительный дождь.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движения транспорта,

– сообщили синоптики.



В Украине 24 октября ожидается непогода / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в ближайшее время?