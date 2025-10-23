Укр Рус
Опасная непогода: дожди и сильный ветер прогнозируют в части областей
23 октября, 19:26
2

Опасная непогода: дожди и сильный ветер прогнозируют в части областей

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • 24 октября в Украине ожидаются опасные погодные условия, включая сильный ветер и дожди.
  • На Закарпатье и в Карпатах прогнозируют значительный дождь, а на Правобережье ветер может достигать 20 метров в секунду.

В пятницу, 24 октября, в части Украины ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупредили о первом (желтом) уровне опасности.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где будет непогода 24 октября?

По прогнозам синоптиков, 24 октября Украину накроют опасные метеорологические явления. Непогода в большинстве областей, ожидается сильный ветер и осадки.

Так на Правобережье порывы ветра могут достигать 15 – 20 метров в секунду, а на высокогорье Карпат он будет усиливаться до 25 метров в секунду.

На Закарпатье и в Карпатах в этот день прогнозируется значительный дождь.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движения транспорта,
– сообщили синоптики.


В Украине 24 октября ожидается непогода / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в ближайшее время?

  • Пятница в Украине будет не очень холодной, но дожди будут во всех областях, кроме Донецкой и Луганской. Ночью температура воздуха будет достигать +6...+11 градусов, а днем будет от 11 до 16 градусов тепла, в южной части прогнозируют до +19 градусов, а на высокогорье Карпат – 4 – 9 градусов тепла.

  • Осадки на Востоке, Севере и Западе могут продлиться до конца недели. Кое-где будут грозы.

  • В Украине пока не ожидается снег или сильные заморозки, ведь температурный фон в целом повышается.