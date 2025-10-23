Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Где будет непогода 24 октября?
По прогнозам синоптиков, 24 октября Украину накроют опасные метеорологические явления. Непогода в большинстве областей, ожидается сильный ветер и осадки.
Так на Правобережье порывы ветра могут достигать 15 – 20 метров в секунду, а на высокогорье Карпат он будет усиливаться до 25 метров в секунду.
На Закарпатье и в Карпатах в этот день прогнозируется значительный дождь.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движения транспорта,
– сообщили синоптики.
В Украине 24 октября ожидается непогода / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в ближайшее время?
Пятница в Украине будет не очень холодной, но дожди будут во всех областях, кроме Донецкой и Луганской. Ночью температура воздуха будет достигать +6...+11 градусов, а днем будет от 11 до 16 градусов тепла, в южной части прогнозируют до +19 градусов, а на высокогорье Карпат – 4 – 9 градусов тепла.
Осадки на Востоке, Севере и Западе могут продлиться до конца недели. Кое-где будут грозы.
В Украине пока не ожидается снег или сильные заморозки, ведь температурный фон в целом повышается.