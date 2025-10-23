Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Де буде негода 24 жовтня?
За прогнозами синоптиків, 24 жовтня Україну накриють небезпечні метеорологічні явища. Негода в більшості областей, очікується сильний вітер та опади.
Так на Правобережжі пориви вітру можуть сягати 15 – 20 метрів за секунду, а на високогір'ї Карпат він посилюватиметься до 25 метрів за секунду.
На Закарпатті та в Карпатах цього дня прогнозується значний дощ.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту,
– повідомили синоптики.
В Україні 24 жовтня очікується негода / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода найближчим часом?
П'ятниця в Україні буде не дуже холодною, але дощі будуть в усіх областях, крім Донецької та Луганської. Вночі температура повітря сягатиме +6...+11 градусів, а вдень буде від 11 до 16 градусів тепла, в південній частині прогнозують до +19 градусів, а на високогір'ї Карпат – 4 – 9 градусів тепла.
Опади на Сході, Півночі та Заході можуть тривати до кінця тижня. Подекуди будуть грози.
В Україні поки що не очікується сніг чи сильні заморозки, адже температурний фон загалом підвищується.