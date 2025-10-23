Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Де буде негода 24 жовтня?

За прогнозами синоптиків, 24 жовтня Україну накриють небезпечні метеорологічні явища. Негода в більшості областей, очікується сильний вітер та опади.

Так на Правобережжі пориви вітру можуть сягати 15 – 20 метрів за секунду, а на високогір'ї Карпат він посилюватиметься до 25 метрів за секунду.

На Закарпатті та в Карпатах цього дня прогнозується значний дощ.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту,

В Україні 24 жовтня очікується негода / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода найближчим часом?