В некоторых областях ухудшится видимость: синоптики предупредили об опасности
- 28 ноября ожидается туман в Прикарпатье, южных, восточных, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях с видимостью 200 – 500 метров.
- В этих регионах объявлен первый (желтый) уровень опасности из-за возможного осложнения движения транспорта.
В пятницу, 28 ноября, в некоторых областях Украины ожидается туман. Плохая видимость может привести к осложнению движения транспорта.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Смотрите также Какой будет зима в Украине: синоптик ответил, ожидать ли аномальных температур
Что синоптики пишут о тумане в Украине?
По данным Укргидрометцентра, ночью и утром 28 ноября на Прикарпатье, в южных, восточных, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях может быть туман, видимость 200 до 500 метров.
В соответствующих регионах объявлен первый (желтый) уровень опасности.
Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта,
– отметили синоптики.
Регионы Украины с повышенным уровнем опасности / Карта Укргидрометцентра
Что известно о погоде в Украине в ближайшее время?
В пятницу, 28 ноября, в некоторых областях Украины может быть небольшой дождь. В то же время над Украиной все еще будет находиться теплая влажная воздушная масса, поэтому и значения температуры по территории страны будут почти везде выше нормы.
К слову, метеоролог объяснила, что предварительные расчеты показывают, что средняя месячная температура этой зимой может быть на 1 – 3 градуса выше привычной многолетней нормы.
Она подчеркнула, что сильных осадков в начале декабря не будет. Температура воздуха составит от 1 до 8 градусов.