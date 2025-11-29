День пройдет с дождями, но без морозов: погода в Украине на 30 ноября

Погода в Украине в воскресенье, 30 ноября, будет дождливой в нескольких областях. Но днем температура воздуха прогреется, на Юге ожидается до 12 градусов тепла.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 30 ноября?

Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, 30 ноября, день будет облачным. Небольшой дождь будет на Закарпатье, Прикарпатье. Днем также прогнозируются осадки – в южной части. Более сильный дождь ожидается в Карпатах и в Одесской области. На остальной территории осадков не будет.

Туман в воскресенье прогнозируется ночью и утром на Западе, а также в Житомирской и Винницкой областях.

Синоптики предупредили, что ветер ожидается преимущественно восточный, силой 5 – 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха не будет опускаться ниже 0 градусов и даже поднимется до 5 градусов тепла. Днем столбики термометров будут показывать +3...+8 градусов. На Юге ночью будет +4...+9°, а прогреется до 7 – 12 градусов тепла.



Погода в Украине 30 ноября / Карта Укргидрометцентра

Какой будет температура в областных центрах?

Киев +6...+8;

Ужгород +5...+7;

Львов +5...+7;

Ивано-Франковск +3...+5;

Тернополь +5...+7;

Черновцы +6...+8;

Хмельницкий +5...+7;

Луцк +4...+6;

Ровно +4...+6;

Житомир +5...+7;

Винница +6...+8;

Одесса +10...+12;

Николаев +9...+11;

Херсон +8...+10;

Симферополь +11...+13;

Кропивницкий +7...+9;

Черкассы +5...+7;

Чернигов +5...+7;

Сумы +5...+7;

Полтава +5...+7;

Днепр +6...+8;

Запорожье +9...+11;

Донецк +5...+7;

Луганск +3...+5;

Харьков +5...+7.

Какую погоду прогнозируют на декабрь?