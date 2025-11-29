День пройдет с дождями, но без морозов: погода в Украине на 30 ноября
Погода в Украине в воскресенье, 30 ноября, будет дождливой в нескольких областях. Но днем температура воздуха прогреется, на Юге ожидается до 12 градусов тепла.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине 30 ноября?
Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, 30 ноября, день будет облачным. Небольшой дождь будет на Закарпатье, Прикарпатье. Днем также прогнозируются осадки – в южной части. Более сильный дождь ожидается в Карпатах и в Одесской области. На остальной территории осадков не будет.
Туман в воскресенье прогнозируется ночью и утром на Западе, а также в Житомирской и Винницкой областях.
Синоптики предупредили, что ветер ожидается преимущественно восточный, силой 5 – 10 метров в секунду.
Ночью температура воздуха не будет опускаться ниже 0 градусов и даже поднимется до 5 градусов тепла. Днем столбики термометров будут показывать +3...+8 градусов. На Юге ночью будет +4...+9°, а прогреется до 7 – 12 градусов тепла.
Погода в Украине 30 ноября / Карта Укргидрометцентра
Какой будет температура в областных центрах?
Киев +6...+8;
Ужгород +5...+7;
Львов +5...+7;
Ивано-Франковск +3...+5;
Тернополь +5...+7;
Черновцы +6...+8;
Хмельницкий +5...+7;
Луцк +4...+6;
Ровно +4...+6;
Житомир +5...+7;
Винница +6...+8;
Одесса +10...+12;
Николаев +9...+11;
Херсон +8...+10;
Симферополь +11...+13;
Кропивницкий +7...+9;
Черкассы +5...+7;
Чернигов +5...+7;
Сумы +5...+7;
Полтава +5...+7;
Днепр +6...+8;
Запорожье +9...+11;
Донецк +5...+7;
Луганск +3...+5;
Харьков +5...+7.
Какую погоду прогнозируют на декабрь?
Как отмечают синоптики, следующий месяц должен быть аномально теплым без сильных морозов. Температура может ощутимо снизиться только в конце месяца.
В то же время в декабре в Украине часто будут наблюдаться туманы, порывистый ветер, а осадков будет мало.
Средняя месячная температура в следующем месяце может быть на 1 – 3 градуса выше нормы. Вероятно, будут преобладать плюсовые температуры.